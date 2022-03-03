ينتظر ملايين المسلمين حول العالم، دخول شهر رمضان الكريم 2022، لأداء عبادة الصيام. والاستمتاع بأجوائه التي تختلف من دولة لأخرى وثقافة لغيرها، و في هذه المقالة يرصد لكم فريق فلسطين اليوم موعد حلول شهر رمضان 2022 في مصر.

موعد رمضان في مصر 2022، يأتي فلكيا في الـ2 من أبريل لعام 2022، وفقا للحسابات الفلكية، وكان الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أكد في تصريحات صحفية سابقة أن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2022، سيكون في الأول من أبريل القادم، على أن يكون أول يوم للصيام في 2 أبريل المقبل.

وينتظر المسلمون موعد شهر رمضان 2022 بعد استطلاع هلاله، وهي الطريقة الشرعية لإعلان بدء الشهر، الذي يقع في عام 1443 هجريا. ومع دخول شهر رجب منذ أيام واقتراب شهر شعبان، تتزايد التساؤلات حول موعد شهر رمضان 2022، بعدما باتت أيام قليلة تفصل عنه.

ويتم تحديد حساب الشهر فلكيا من خلال استطلاع الشهور الهجرية في عدد من الأماكن الموجودة على حدود بعض المحافظات، كما تتم المتابعة من خلال محطة الرؤية في القطامية أو أعلى جبال سانت كاترين أو في محافظة الوادي الجديد. على أن الكلمة الأخيرة في الأمر، تعود لدار الإفتاء المصرية التي تعلن رؤيتها الشرعية في الـ29 من شعبان لعام 1443 هجرية.











وفي حال ما إذا كان رمضان القادم في الثاني من أبريل لعام 2022، فإنه يأتي مبكرا هذا العام بـ11 يوما عن رمضان الماضي، الذي كانت أول أيامه في الـ13 أبريل لعام 2021.

ورغم الروحانيات الخاصة التي يتمتع بها شهر رمضان في مصر، إلا أن فيروس كورونا ما يزال يلقي بظلاله على كل شيء، ومن المقرر أن تكون صلاة التراويح على سبيل المثال على مدار نصف ساعة فقط، اتباعا للإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورنا، الذي ما يزال يحصد الأرواح.ويتم التنبيه في المساجد على التباعد الاجتماعي، حفاظا على الأرواح، بحسب ما قاله الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في مداهخلة هاتفية بأحد البرامج الفضائية.







