طالع سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية في سوريا 4 مارس 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم اسعار الدولار و العملات الاجنبية في سوريا اليوم الجمعة 4 مارس 2022، حيث سجل سعر الدولار اليوم في سوريا، ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

و سجل سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3820 ليرة للشراء، و3860 ليرة للبيع.

وصعد سعر اليورو في سوريا اليوم، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 4229 ليرة للشراء، و4279 ليرة للبيع.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، ليسجل نحو 5084 ليرة للشراء، و5147 ليرة للبيع.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 1016 ليرة للشراء، و1030 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 1037 ليرة للشراء، و1051 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 12598 ليرة للشراء، و12755 ليرة للبيع.