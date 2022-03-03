أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 4 مارس 2022

يبحث الكثير من المتابعين المهتمين بالمال و الأعمال عن أسعار الذهب، فريق فلسطين اليوم يرصد لكم اسعار الذهب في مختلف الدول، و في هذه المقالة يرصد لكم سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 4 مارس 2022.

و شهد سعر الذهب في لبناناليوم الجمعة تراجعاً، مع استقرار المعدن الأصفر النفيس في الأسواق العالمية.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، 93.917 ألف ليرة (62.16 دولار).

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 82.179 ألف ليرة (54.39 دولار).

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، في تعاملات اليوم، إلى نحو 70.439 ألف ليرة (46.62 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 54.785 ألف ليرة (36.26 دولار).

وارتفع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، خلال تعاملات اليوم، إلى مستوى 2.920 مليون ليرة (1933 دولار).

كما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 657.436 ألف ليرة (435.14 دولار).