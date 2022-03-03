مصدر لـ"فلسطين اليوم": الشيخ عكرمة سيخطب صلاة الجمعة بالمصلين في جبل المكبر بالقدس غدًا

أفاد مصدر خاص، اليوم الخميس، بأن خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري سيخطب خطبة صلاة الجمعة في جبل المكبر بمدينة القدس في الضفة المحتلة، غدًا الجمعة.

وقال المصدر الخاص، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن "الخطيب عكرمة صبري سيؤم بالمصلين في صلاة الجمعة بجبل المكبر بالقدس"، مشيرًا إلى أنه سيتحدث في الخطبة حول انتهاكات الاحتلال ضد سكان الجبل ومحيطه.

وأصدرت عدة دعوات من فعاليات ونشطاء مقدسيين، السبت الماضي، لإقامة وقفة احتجاجية ضد هدم الاحتلال للبيوت في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بوجود دعوات مقدسية لوقفة احتجاجية ضد سياسة الاحتلال بهدم بيوت المقدسيين في بلدة جبل المكبر، صباح يوم غدٍ الأحد.

شوهدمت قوات الاحتلال 115 منشأة قسريًا خلال العام الماضي في مدينة القدس، في حين أن 132 منشأة معرّضة للهدم في بلدة جبل المكبر إثر مشروع "الشارع الأمريكي"، بحسب مركز معلومات وادي حلوة بالقدس.

ويُشار إلى قوات الاحتلال تشن مؤرخاً حملة هدم مسعورة لمنازل المواطنين في جبل المكبر وعدة أحياء أخرى من مدينة القدس المحتلة.

وتصعد سلطات الاحتلال من سياسة هدم منازل الفلسطينيين في القدس؛ لإحداث تغيير ديموغرافي وتهجير سكان المدينة الأصليين، لتنفيذ مخططاتها التهويدية.