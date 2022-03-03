الداعية حمتو يجيب عن تساؤل: هل يجوز التقسيط والدّين من البنوك لأداء مناسك العمرة؟

أكد الداعية الإسلامي عماد حمتو، اليوم الخميس، أن الأصل في موضوع أداء مناسك الحج والعمرة هو " مبدأ الاستطاعة سواء كانت مالية، أو مدنية أو أمانة الطريق" كما نصت عليه آيات القرآن الكريم.

وقال الشيخ حمتو، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، "الأصل أن يخرج الشخص إلى أداء مناسك العمرة وهو متمكن ماليًا بدون إلحاق ذاته بالديون وما شابه".

وأضاف أن القضية تمكن في الأفضلية والأولويات، مشيرًا إلى أن الأفضل أن يؤدي الشخص تلك المناسك من مالة دون أن يُحمل ذاته ديونًا.

وأوضح حمتو، أن "وجد الشخص في نفسه القدرة على توفير المبالغ الخاصة بالعمرة، وسدادها فيما بعد، فلا حرج في ذلك".

وفيما يتعلق بتقسيط البنوك، بيّن الداعية، أن "عملية التقسيط من البنوك من أجل أداء مناسك العمرة ، إن كانت تمم من خلال مراجعة شرعية بعيدة عن زيادة المبالغ المالية من الفوائد الربوية، فلا مانع من اللجوء إلى هذه العملية".

وأعلن رئيس جمعية أصحاب الحج والعمرة بغزة، عوض أبو مذكور، أمس الأربعاء، عن موعد انطلاق أول رحلة للمعتمرين في قطاع غزة؛ لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

وأفاد أبو مذكور، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن موعد أول رحلة يومي 14 و15 مارس الحالي بمعدل 300 مسافر في اليوم الواحد.

وأشار إلى أن الرحلة الثانية ستنطلق يومي 21، و22 مارس، مؤكدًا أن المعتمرين بلغ عددهم 1200 مواطناً، كما بلغت تسعيرة برنامج العمرة 1270 دينارًا للفرد الواحد.

وحول تقسيط العمرة، قال أبو مذكور: إن "ثلاثة شركات في غزة توفر خدمة التقسيط للمعتمرين".