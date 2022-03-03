بالصور خبير يكشف تفاصيل جديدة حول المنهاج المطلوب و طبيعة امتحانات الثانوية العامة 2022

أصدرت وزارة التربية و التعليم اليوم الخميس النشرة الخاصة بالمادة المحذوفة من المنهاج التعليمي لطلبة الثانوية العامة 2022.

و أكد الخبير في شؤون التعليم الاستاذ محمد الحطاب في تصريح لـ وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أن النشرة التي تم تداولها اليوم صحيحة، حيث تم توضيح المحتوى المطلوب و الغير مطلوب من الطلبة، كما تم تحديد المحتوي التعليمي المطلوب.

و أشار الحطاب الى أن وزارة التربية و التعليم بصدد اعداد مادة تدريبية خاصة بامتحان الثانوية العامة في ضوء طبيعة الأسئلة و المحتوى التعليمي الذي تم نشره، حتى يتسنى للطلبة مراجعتها والتدريب عليها.

و اعتبر الحطاب أن فكرة اعداد مادة تدريبية بمحتوى المنهاج المطلوب خطوة جديدة وفي مكانها الصحيح، لا سيما أنها صادرة عن وزارة التربية و التعليم لكي يقوم طلبة الثانوية العامة بالتدرب عليها.

و تطرق الى الامتحانات التجريبية التي من المزمع عقدها الشهر القادم، موضحاً أن الامتحانات التجريبية ستكون موحدة "مديريات"، كما ستكون شاملة لكل المحتوى المطلوب.

و نقل الحطاب عن نائب مدير عام الامتحانات بوزارة التعليم، جمال يوسف قوله في تصريح خاص لبرنامج أنا توجيهي، الذي يُبث عبر إذاعة صوت القدس: "قد يكون هناك تغيير في محتوى امتحان التوجيهي للورقة الأولى والثانية في مادة الرياضيات للفرع العلمي".

و لفت الى أن اي تغير بخصوص الامتحانات سينشر خلال أسبوع.









