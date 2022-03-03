تحذير أممي من مجاعة عالمية في اعقاب الحرب بأوكرانيا

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، تحذيرًا جديدًا قد ينعكس عواقبها على جميع قارات العالم، في أعقاب الحرب المتصاعدة في أوكرانيا.

وحذرت الأمم المتحدة، في بيان لها، من مخاطر الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية ما سيتسبب بحدوث مجاعة وذلك على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن "الأحداث في أوكرانيا ستنعكس عواقبها على جميع قارات العالم، على وجه الخصوص، هناك خطر حدوث تدهور في الأمن الغذائي العالمي".

ونوهت أن الصراع في أوكرانيا قد يحد من إمدادات العالم من المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس، ما سيؤدي إلى زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية والجوع. وهذا يمكن أن يهدد الأمن الغذائي العالمي ويزيد التوترات الجيوسياسية".

وتشير وثيقة نشرتها منظمة الامن الغذائي العالمي، إلى أن "40٪ من صادرات القمح والذرة الأوكرانية تذهب إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تواجه بالفعل مجاعة وحيث قد يؤدي المزيد من نقص الغذاء أو ارتفاع الأسعار إلى اضطرابات اجتماعية".

كما ونوهت أن "استمرار هذا الصراع، سيكون كارثة للعالم بأسره، وخاصة لأولئك الذين يكافحون بالفعل لإطعام أسرهم".