القائد زياد النخالة يوجه برقية تعزية لعائلة الفقيد الشيخ هاني ارحيم

وجه الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة برقية تعزية لعائلة الشيخ هاني ارحيم، احد مؤسسي الحركة في قطاع غزة، و الذي توفي اول امس الثلاثاء.

و قال القائد النخالة في برقيته: "باسمي وباسم أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وكافة قياداتها وباسم سرايا القدس قادة ومجاهدين أتقدم منكم بخالص مشاعر المواساة والعزاء".

و اشار القائد النخالة إلى أن الشيخ القائد هاني إرحيم دفع فاتورة الانتماء إلى مشروع الجهاد الإسلامي منذ تأسيسها وكان مثالاً في العمل والالتزام والدفاع عن الحق

و توجه القائد النخالة لعائلة الفقيد القائد ارحيم قائلاً: "أمام هذا المصاب الجلل أشد على أيديكم وأحثكم دوماً على الصبر وتقبل قضاء الله وقدره بنفس مطمئنة صابرة راضية".

و تابع الأمين العام قائلاً: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له أجر الشهداء وأن ينزله منازل الصالحين القانتين وأن يجعل بلاءه ومرضه في ميزان حسناته ويُعوض صبره على الألم خيراً في الآخرة".