القائد "النخالة" يوجه برقية تعزية لعائلة الفقيد الشيخ هاني ارحيم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:33 م
03 مارس 2022
القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
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وجه الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة برقية تعزية لعائلة الشيخ هاني ارحيم، احد مؤسسي الحركة في قطاع غزة، و الذي توفي اول امس الثلاثاء.

و قال القائد النخالة في برقيته: "باسمي وباسم أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وكافة قياداتها وباسم سرايا القدس قادة ومجاهدين أتقدم منكم بخالص مشاعر المواساة والعزاء".

و اشار القائد النخالة إلى أن الشيخ القائد هاني إرحيم دفع فاتورة الانتماء إلى مشروع الجهاد الإسلامي منذ تأسيسها وكان مثالاً في العمل والالتزام والدفاع عن الحق

و توجه القائد النخالة لعائلة الفقيد القائد ارحيم قائلاً: "أمام هذا المصاب الجلل أشد على أيديكم وأحثكم دوماً على الصبر وتقبل قضاء الله وقدره بنفس مطمئنة صابرة راضية".

 و تابع الأمين العام قائلاً: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له أجر الشهداء وأن ينزله منازل الصالحين القانتين وأن يجعل بلاءه ومرضه في ميزان حسناته ويُعوض صبره على الألم خيراً في الآخرة".

 

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