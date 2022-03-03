تحديث جديد قناة العربية الإخبارية 2022 بث مباشر لآخر التطورات في الحملة العسكرية الروسية على اوكرانيا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:27 م
03 مارس 2022
قناة العربية.
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بث مباشر تردد قناة العربية الإخبارية 2022 لمشاهدة ومتابعة آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في وأوكرانيا، تتسابق القنوات الاخبارية الفضائية في نقل احدث التطورات و الاخبار المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا، بعد دخول الجيش الروسي في العاصمة كييف وسط اشتباكات عنيفة جدًا ، وقد زاد اهتمام المواطنين في معرفة أحداث غزو الروس للأراضي الأوكرانية لمتابعة كافة المعركة التي شغلت اهتمام العالم منذ ان انطلقت يوم الخميس الموافق 24-2-2022، لذلك يحرص فريق فلسطين اليوم لرصد الترددات الجديدة للقنوات الفضائية الإخبارية الناقلة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، و في هذه المقالة يضع لكم تردد قناة العربية الإخبارية 2022، لا سيما أن قناة العربية خصصت شبكة مراسلين و فقرات إخبارية مطولة تتناول تطورات و تحليلات العملية العسكرية المستمرة في كييف.

تردد قناة العربية 2022

ومع زيادة عمليات البحث وضعنا لكم رابط بث مباشر تردد قناة العربية الاخبارية لمشاهدة ومتابعة حرب روسيا وأوكرانيا ، بحيث يمكن لكافة جميع المواطنين في العالم من متابعة الفضائية على مدار24 ساعة مشاهدة واضحة بدون تشويش او تعليق ، كما وضعنا لكم ابرز الاخبار المتعلقة بهذا الامر وهو التالي:

 

القمر الصناعي                :      النايل سات شمال افريقيا

 

التردد                   :      11559

معدل الترميز          :     27500

الاستقطاب             :    عمودي

معدل تصحيح الخطأ   ¾

القمر الصناعي                 :    النايل سات

 

التردد                   :   12169 /11747

معدل الترميز           :   27500

الاستقطاب              :    عمودي

معدل تصحيح الخطا   5/6

القمر الصناعي                :      العرب سات

 

التردد                   :      12207

معدل الترميز          :      27500

الاستقطاب             :      عمودي

معدل تصحيح الخطأ   ¾

القمر الصناعي               :     العرب سات

التردد                 :     11938

معدل الترميز         :    27500

الاستقطاب            :    عمودي

معدل تصحيح الخطأ  5/6

القمر الصناعي               :    هوت برد

التردد                  :    11747

معدل الترميز         :    27500

الاستقطاب            :    أفقي

معدل تصحيح الخطأ  ¾

 

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