وزارة الصحة في قطاع غزة تصدر تنويها مهماً للمواطنين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنها قررت استمرار تقديم خدمات الفحص السريع والتطعيم الخاص بكوفيد19 في الفترة الصباحية في المراكز الصحية الحكومية والانروا بمحافظات القطاع، و ذلك.بناءا على انخفاض المنحنى الوبائي وما تبعه من تراجع ملحوظ في عدد المترددين على مراكز الفحص والتطعيم في الفترة المسائية.

و أوضحت الوزارة في تصريح صادر عنها أنها قررت ايقاف التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 في الفترة المسائية في المراكز الصحية.

و أشارت الى أن تقديم خدمة الفحص السريع في الفترة المسائية في 6 مراكز صحية رئيسية فقط وهي (مركز شهداء رفح-مركز شهداء خان يونس- مركز شهداء دير البلح-مركز شهداء الشاطئ-عيادة مسقط الرحمة بالشجاعية-عياة مسقط جباليا).