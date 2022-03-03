وزارة الصحة في قطاع غزة تصدر تنويها مهماً للمواطنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:15 م
03 مارس 2022
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنها قررت استمرار تقديم خدمات الفحص السريع والتطعيم الخاص بكوفيد19 في الفترة الصباحية في المراكز الصحية الحكومية والانروا بمحافظات القطاع، و ذلك.بناءا على انخفاض المنحنى الوبائي وما تبعه من تراجع ملحوظ في عدد المترددين على مراكز الفحص والتطعيم في الفترة المسائية. 

و أوضحت الوزارة في تصريح صادر عنها أنها قررت ايقاف التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 في الفترة المسائية في المراكز الصحية.

و أشارت الى أن تقديم خدمة الفحص السريع في الفترة المسائية في 6 مراكز صحية رئيسية فقط وهي (مركز شهداء رفح-مركز شهداء خان يونس- مركز شهداء دير البلح-مركز شهداء الشاطئ-عيادة مسقط الرحمة بالشجاعية-عياة مسقط جباليا).

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