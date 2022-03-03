الشيخ عزام: الاحتلال لن ينجح في قتل إرادة الفلسطينيين

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام، اليوم الخميس، على مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة في مجابهة الاحتلال الاسرائيلي الذي يقف خلفه أشرار العالم حتى تحرير فلسطين كاملة.

وشدّد القيادي، عزام، على أن القدس ستبقى في قلب هذه القضية ومشروع الإسلام رغم محاولات تغير هوية القدس ومعالمها، وأن الاحتلال "لن ينجح في قتل إرادة ومحو القيم والمبادي من الشعب الفلسطيني".

جاءت كلمة الشيخ نافذ عزام، في مهرجان تأبين أحد أبرز قيادة الجهاد الإسلامي، الشيخ المجاهد هاني ارحيم، شرق مدينة غزة.

قال عزام: إن "الفلسطينيين سيظلون محافظين على قسمهم ومواظبين على جهادهم مهما كان الثمن الذي يدفعونه، ورغم اختلاف موازين القوى والظروف المحيطة بفلسطين". مؤكدًا أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة والبارود.

وأضاف أن تيار التطبيع الذي يطعن الاسلام وفلسطين مصيره الخسران وسيخيب لأنه يحاول تغيير سنن الحق، مبيّنًا أن كل الخطط والمشاريع التي تحوم حول قضيتنا ستفشل وسيبقي اسم وهوية فلسطين باقية.

وعن القيادي هاني إرحيم، أوضح أن "جهاده وجهاد اخوانيه في الجهاد الاسلامي اثبتوا أن آلة الاحتلال المتغطرسة وكيده سيظل ضعيفًا حتى لو امتلكوا السلاح الفتاكة"، مضيفًا أن الشيخ ارحيم كان "صورة صادقة للفلسطيني الذي يرفض الذل والخضوع".

وتوجه بالتحية لأهالي مدينة القدس والضفة المحتلين ولكل مقاوم يدافع عن فلسطين.









