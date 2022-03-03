بوتين: قواتنا اخترقت دفاعات أوكرانيا المحصنة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نجاح قواته في "اختراق دفاعات أوكرانيا المحصنة".

وقال بوتين إن "الجنود الروس يتصرفون بشجاعة الأبطال الحقيقيين.. وأنا فخور بأن أكون جزءا من شعب روسيا المتعدد القوميات".

ومضى الرئيس الروسي في حديثه بقوله: "الروس والأوكرانيون شعب واحد".

وتابع: "جنودنا يوفرون ممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين من مناطق القتال في أوكرانيا".

لكنه اتهم من وصفهم بـ"المتطرفين في أوكرانيا" بأخذ مدنيين رهائن بينهم طلبة أجانب، محذراً من أن الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية.

وتعهد الرئيس الروسي بتخصيص مبالغ مالية لجميع أسر العسكريين الروس الذين سقطوا في المعارك داخل أوكرانيا.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تجري وفق الجدول الزمني المخطط لها.

وباتت القوات الروسية على بعد 25 كيلومترا من وسط العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أكده مسؤول أمريكي لرويترز.