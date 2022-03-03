الرئيس الاوكراني: توقعت المزيد من الدعم "الاسرائيلي" الصديق الحقيقي يكون وقت الحاجة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:56 م
03 مارس 2022
أعرب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، عن خيبة أمله من سياسة "إسرائيل" تجاه الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقده بشكل سري: "كنت أتوقع مزيدًا من الدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت".
وأضاف زيلينسكي: "لدينا علاقة جيدة جدًا مع القيادة الإسرائيلية، لكن الاختبار الحقيقي يكون وقت الحاجة".
وتابع الرئيس الأوكراني: "رأيت صورة جميلة ليهود يرتدون الأعلام الأوكرانية بالقرب من الحائط الغربي في القدس، لقد صلوا، وأشكرهم على ذلك"، وفق تعبيره.
وكانت "إسرائيل" قد أرسلت يوم الإثنين الماضي مساعدات إغاثية إلى أوكرانيا، حيث توجهت طائرة تابعة لشركة "إل عال" إلى العاصمة البولندية وارسو، تحمل على متنها 100 طن تحتوي أجهزة لتنقية المياه ومعدات طبية وأدوية وخيمًا وبطانيات وأكياس نوم.
وأفادت قناة "كان" العبرية، بأن الحكومة الإسرائيلية ستشرع بإقامة مستشفى ميداني في أوكرانيا الأسبوع المقبل.
وقالت القناة: إن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، جدد طلبه لإسرائيل بتقديم مساعدات عاجلة بما فيها مساعدات عسكرية.