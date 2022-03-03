قوات الاحتلال تحوّل الأسير عبد الغني دويكات للاعتقال الإداري

حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الشيخ الأسير عبد الغني دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية، للاعتقال الاداري لمدة أربعة أشهر.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال نقلت الأسير دويكات إلى سجن مجدو عقب صدور الحكم بحقه.

كانت قوات الاحتلال اعتقلته بعد مداهمة منزله في بلدة بيتا في 22 فبراير الماضي، وهو والد الشهيد إسلام دويكات الذي استشهد دفاعاً عن جبل العُرمة شرق بلدة بيتا في أبريل 2020.

واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب أكثر من ألف برصاص الاحتلال خلال الاحتجاجات التي تشهدها بلدة بيتا جنوب نابلس منذ منتصف العام الماضي، احتجاجا على إقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية.