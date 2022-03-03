أوكرانيا تحظر نقل الغاز الروسي لأوروبا

وأفادت الشركة المسؤولة عن ترانزيت الغاز في أوكرانيا "أوكرترانس غاز"، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا حظرت بشكل مؤقت تصدير الغاز الطبيعي (الروسي) من أراضيها، بما في ذلك الغاز المخزن تحت الأرض في وضع "المستودع الجمركي".

وقال سيرغي بيرلوما، القائم بأعمال المدير العام للشركة الأوكرانية، في منشور في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "منعت وزارة الطاقة الأوكرانية المشاركين في السوق من تصدير الغاز الطبيعي (من أوكرانيا)، وهذا القرار ينطبق أيضا على الغاز المخزن في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوكرانيا في وضع (المستودع الجمركي)".

وشدد المسؤول الأوكراني على أن القيود فرضت من قبل وزارة الطاقة الأوكرانية انطلاقا من 3 مارس 2022 في ظل الأوضاع التي تشهدها أوكرانيا.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية وتأمين أمن دونباس، ورغم العملية أكدت شركة "غازبروم" الروسية استمراراها في ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.