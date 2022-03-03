لافروف: روسيا مستعدة للمفاوضات لكن العملية العسكرية ستتواصل حتى نزع سلاح أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه سيتم إيجاد حل للوضع في أوكرانيا، وأعرب عن استعداد روسيا للتفاوض، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار العملية العسكرية حتى نزع سلاح أوكرانيا.

وشدد لافروف خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، على أن موسكو لن تسمح بوجود تهديد بشن هجوم مباشر على روسيا ينطلق من أراضي أوكرانيا.

وانتقد النظام في كييف قائلا إنه يستعين بقتلة حقيقيين، وأن القوميين المتطرفين يتصرفون كقطاع الطرق في دونباس.

وأعرب لافروف عن استعداد روسيا للمفاوضات، لكنه أكد في الوقت نفسه أن العملية العسكرية ستتواصل حتى نزع سلاح أوكرانيا.

كذلك أكد وزير الخارجية الروسي أن روسيا لن تسمح بانتهاك مصالحها وبتهديد أمنها، وشدد على أن الغرب لا يستطيع أن يقرر بدل موسكو ويحدد ما هو مطلوب لضمان أمن روسيا.

وتطرق وزير الخارجية الروسي إلى محاصرة وسائل الإعلام الروسية، مشيرا إلى أن أوروبا والولايات المتحدة تبذلان كل ما بوسعهما لإغلاق أي وسائل إعلام ومصادر معلومات من روسيا.

وكشف وزير الخارجية الروسي أن لدى موسكو معلومات تفيد بأن البنتاغون قلق بشأن الوضع حول مختبرات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في أوكرانيا، وإمكانية فقدان السيطرة عليها.

وقال لافروف: "بالنسبة لنا لا يوجد تصعيد من أجل التصعيد، كما يحاول المحللون الغربيون أن ينسبوا إلينا. والحديث عن الحرب النووية جار الآن. أطلب منكم النظر بعناية شديدة في البيانات التي تم الإدلاء بها وفي الشخصيات التي أدلت بهذه التصريحات"، مشيرا إلى أن الحديث عن حرب عالمية ثالثة وعن الأسلحة النووية الغرب هو من بادر به.