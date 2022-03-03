أوكرانيا توقف نقل الغاز الروسي لأوروبا

علقت أوكرانيا، مساء اليوم الخميس، نقل الغاز الروسي إلى قارة أوروبا.

ويُشار إلى أن أوكرانيا تعد بمثابة دولة ناقلة لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الدول الأوروبية.

وأفادت شركة "أوكرترانس غاز" والمسؤولة عن نقل الغاز في أوكرانيا، بأن أوكرانيا أوقفت بشكل مؤقت تصدير الغاز الطبيعي (الروسي) من أراضيها.

وقال القائم بأعمال المدير العام للشركة الأوكرانية، سيرغي بيرلوما، في حسابه على موقع "فيسبوك" :"منعت وزارة الطاقة الأوكرانية المشاركين في السوق من تصدير الغاز الطبيعي من أوكرانيا، وهذا القرار ينطبق أيضا على الغاز المخزن في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوكرانيا".

وكانت أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي، لحماية وتأمين منطقة دونباس على الحدود مع أوكرانيا، ورغم العملية أكدت شركة "غازبروم" الروسية استمراراها في ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.