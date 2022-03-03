الدفاع الروسية: واشنطن تطل برأسها من بوابة المرتزقة في أوكرانيا

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن المخابرات العسكرية الأمريكية أطلقت حملة واسعة النطاق لتجنيد مرتزقة من شركات عسكرية خاصة بغرض إرسالهم إلى أوكرانيا.

وقال: "عكفت المخابرات العسكرية الأمريكية بشكل واسع النطاق على تجنيد مرتزقة في الشركات العسكرية الخاصة لإرسالهم إلى أوكرانيا".



وأشار كوناشينكوف إلى أن البداية كانت بتجنيد موظفي الشركات العسكرية الأمريكية Academi و Cubic و Dean Corporation.



كما أشار ممثل الوزارة إلى أن بريطانيا والدنمارك ولاتفيا وبولندا وكرواتيا سمحت قانونيا لمواطنيها بالمشاركة في الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا.

وأضاف أن "قيادة الفيلق الأجنبي الفرنسي تخطط لإرسال أفراد عسكريين من أصل أوكراني لمساعدة نظام كييف".



وكما ذكرت وزارة الدفاع في 3 مارس، فقد زادت الدول الغربية من إرسال المرتزقة من الشركات العسكرية الخاصة إلى مناطق القتال في أوكرانيا.



وشدد كوناشينكوف على القول إن المرتزقة في أوكرانيا لن يكونوا في عداد الحاصلين على وضع أسرى الحرب.