تردد قناة الأقصى الجديد على النايل سات 2022

تردد قناة الأقصى الجديد 2022 على النايل سات، تعتبر قناة الأقصى من القنوات المفضلة لدى كثير من الأشخاص في العالم العربي وتوجد على العرب سات والنايل سات، إنها تقوم ببث المحتوى العربي المختلف الخاص بفلسطين والعالم العربي كله، فريق "فلسطين اليوم" خصص هذه المقالة للحديث عن تردد قناة الأقصى الجديد 2022 على النايل سات، خاصة بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة خلال الساعات الماضية على تردد القناة الجديد.

تردد قناة الأقصى الجديد 2022 على النايل سات

تردد قناة الأقصى الجديد 2022 على النايل سات، والقناة مصنفة على أنها من القنوات الإخبارية الإسلامية التي تقاوم ومازالت تقاوم حتى الآن جميع ما يحدث بها من عنف وسلبية، حيث حققت القناة أعلى نسب مشاهدات خلال السنوات الماضية، لتميزها في التغطية الحصرية لاعتداء "اسرائيل" على أرض فلسطين، وظهور الجرائم العنيفة التي تعرض لها شعب فلسطين على أيدي المحتلين "الاسرائيليين".

تاريخ قناة الأقصى الجديد 2022

تعد القناة الفلسطينية من القنوات التي يهتم بها الكثير كما سبق وذكرنا أعلاه ويتم بث جميع الأخبار الخاصة بشؤونها من غزة، وهي تعتبر واحدة من أهم فروع الشبكات الإعلامية المتعارف عليها في منطقة الأقصى، وهو واحد من الأعلام الذي يقوم بمحاولة إبداء الرأي والتعبير عنه.

في أوروبا تم حظر السلطات الفرنسية بث القناة حيث أنها تتبع النهج الفلسطيني، وهو يعد قرار يأتي نتيجة ضغوطات متعددة من منظمات أمريكا، ولقد أشادت فرنسا بحظر القناة ومنعتها من أنها تظهر مباشرة على الأقمار الصناعية التي تتبع شركة فرنسا يوتلسات، فإنه إجراء أمريكي رحبت به اللجنة الأمريكية، وتعتبر من المنظمات التابعة لأمريكا.

تردد قناة الأقصى الجديد

التردد: 10922.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: رأسي V .

اسم القناة: Aqsa TV.

القمر: نايل سات.