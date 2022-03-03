تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022، وهو من الترددات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين وخاصة مع اقتراب شهر رمضان.

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد فيما يتعلق بما يخص شهر رمضان المبارك، نظراً لحرص المسلمون على تثبيت تردد القنوات القرآنية للاستماع إلى صوت القرآن الكريم في مكة المكرمة وغيرها من الدول العربية.

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

ونقدم لكم في هذا المقال ترددات قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2022، سألين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في شهر رمضان المبارك.

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تقوم قنوات القرآن الكريم بإذاعة القرآن الكريم على مدار 24 ساعة يوميا طوال 7 أيام في الأسبوع، بأصوات العديد من الشيوخ الموقرين، وسنتابع معكم عددا من ترددات عدة قنوات تذيع القرآن الكريم بجودة ممتازة.

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة قرآن تي في QURAN TV

وتذيع قناة QURAN TV القرآن الكريم طوال اليوم، بصوت الشيخ الجليل عبدالباسط عبدالصمد رحمه الله، وتردد القناة كالآتي:

التردد 11179 (H)

معدل الترميز: 27500 (6/5)

الجودة sd

تردد قناة السعودية قرآن على النايل سات

تقوم قناة السعودية قرآن بإذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم، بأصوات تشكيلة من الشيوخ الكبار مثل: ماهر المعيقلي، فارس عباد، المنشاوي، عبدالرحمن السديس، إلخ، كما تقوم القناة بعرض مشاهد من الحرم المكي طوال اليوم بجودة عالية الدقة HD، وهذا على النايل سات حيث إن التردد كالآتي:

التردد 12149 افقي

معدل الترميز: 27500

الجودة sd

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة مصر للقرآن الكريم

تردد قناة مصر للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 10853، ويكون الاستقطاب عمودي، ونجد معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة المجد 3

وتعتبر قناة المجد 3 واحدة من أشهر قنوات القرآن الكريم على الإطلاق، وتقوم القناة بإذاعة القرآن الكريم بأصوات جميع الشيوخ المعروفين تقريبا بجودة عالية، وترددها كالتالي:

التردد 12053

معدل الترميز: 27500

(3/4)

الجودة sd