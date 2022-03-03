جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية الطعن في القدس

زعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، عصر اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال "الاسرائيلي"، تمكن من إلقاء القبض على منفذ عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

ووقعت صباح اليوم، عملية طعن في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة مستوطن وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إصابة مستوطن آخر طعنًا في نفس المنطقة دون معرفة الدوافع.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن المستوطن يبلغ من العمر 40 عامًا، ووصل للحاجز العسكري الإسرائيلي مصابًا بجراح متوسطة.

وقالت الصحيفة إنه تم نقل المصاب إلى مستشفى شعاري تسيديك، دون أن تعرف الدوافع، ليعلن عقبها المتحدث باسم الجيش في تصريح صحفي :" إن الجيش ومتابعة للتقارير صباح اليوم عن وصول مستوطن مصابا بطعنات إلى حاجز حزما، يشير تحقيق أولي في الحادث إلى أن خلفية الحادث قومية".