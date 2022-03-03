نائب رئيس نادي الشجاعية لـ"فلسطين اليوم": لم نحسم موقفنا بعد بشأن تغيير ملعب مباراة الشاطئ والمشاورات جارية

أكد نائب رئيس نادي اتحاد الشجاعية، نايف الحطاب، اليوم الخميس، أن إدارة نادي اتحاد الشجاعية لم تحسم قرارها بعد بشأن موافقتها على خوض مباراة الفريق المقررة يوم الإثنين المقبل أمام نادي خدمات الشاطئ بعد قرار الاتحاد كرة القدس الفلسطيني تغيير ملعب المباراة.

وقال الحطاب خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن إدارة نادي الشجاعية ستجرى مشاورات لمناقشة قرار الاتحاد وبناء عليه ستصدر بياناً خلال الساعات المقبلة توضح فيه موقفها النهائي"، لافتا إلى إدارة النادي خاطبت الاتحاد وأبدت اعتراضها على القرار

وأوضح أن نادي الشجاعية طالب إدارة الاتحاد خلال مخاطبته بالبقاء على ملعب اليرموك لإقامة المباراة وبخصور جماهيري فقط من نادي الشجاعية وعدم نقلها إلى أرضية ملعب الدرة في المحافظة الوسطي أسوة بمباراة بيت حانون والتي تقرر أقامتها في مدينة غزة وعدم نقلها لملعب أخر.

وأشار نائب رئيس نادي اتحاد الشجاعية إلى أن، الاتحاد علل اتخاذه قرار نقل المباراة بناء على توصيات من الشرطة الفلسطينية.

وقرر اتحاد الكرة، صباح اليوم الخميس، نقل مباراة خدمات الشاطئ واتحاد الشجاعية إلي ملعب الدرة يوم الاثنين الموافق 7/3/2022، بدلا من ملعب اليرموك.

يذكر أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قرر بعد الحادث المؤسف الذي تسبب بإصابة الحكم المساعد "خالد بدير"، خلال مباراة خدمات الشاطئ و نادي الصداقة جراء إلقاء المفرقعات والألعاب النارية من قبل جماهير الشاطئ؛ تخسير نادي خدمات الشاطئ 3-0 لصالح نادي الصداقة، في منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز لأندية قطاع غزة .

كما قرر حرمان جماهير خدمات الشاطئ من مرافقة فريقها في مباراة بيتية رسمية واحدة.