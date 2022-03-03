مدير نادي سان جيرمان: راموس خيب آمالنا

عبر المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم ليوناردو، عن خيبة أمله من المدافع الإسباني سيرخيو راموس، وذلك بعد التعاقد معه مؤخراً.

ويُشار إلى أنه تعاقد نادي باريس سان جيرمان مجاناً مع سيرخيو راموس في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق ريال مدريد.

وقال ليوناردو : "لقد تعاقدنا مع راموس، وكان في حينها في حالة بدنية جيدة، إلا أنه لعب معنا 5 مباريات، وللأسف لم يحدث ما توقعناه منه، فالأمر صعب عليه وعلى الجميع".

وأضاف ليوناردو :" في اليوم الذي نقول فيه إنه لم يعد قادراً على اللعب، سيكون الأمر واضحا للجميع".

وأشار إلى أن الابتعاد عن المشاركة في المباريات، يجعل من الصعب على اللاعب أن يكون له دور قيادي داخل الفريق".

وتابع قائلاً: "لن نستبق الأمور، فالموسم لم ينته بعد، لكنني لست خائفا من تحمل المسؤولية عن الأخطاء عندما أرتكبها".

جدير ذكره أن راموس هو لاعب كرة قدم إسباني يلعب مع نادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وهو قائد المنتخب الإسباني.