بالصور الجهاد بغزة تنظم سلسلة زيارات للمؤسسات الإعلامية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:42 م
03 مارس 2022
الجهاد بغزة تنظم سلسلة زيارات للمؤسسات الإعلامية
اعلان اسفل صورة الخبر

نظمت حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة صباح اليوم، سلسلة زيارات ميدانية لعدد من مؤسسات الحركة الإعلامية، لشكرها على أدائها المتميز في خدمة القضية الفلسطينية، وللتأكيد على الترابط بين دوائر الحركة، والتكامل فيما بينها وبين الإعلام.
وشملت الزيارة كلاً من اذاعتي القدس والأسرى وفضائيتي فلسطين اليوم والقدس اليوم, ووكالتي فلسطين اليوم وكنعان ووحدة الاعلام الحربي في سرايا القدس

الأستاذ خميس الهيثم مسؤول الحركة في اقليم غزة، أشاد بدور هذه المؤسسات في نقل وايصال صورة الحركة ورسالتها للعالم الخارجي، مضيفا: "إن الزيارات تأتي كلمسة وفاء وتقدير لهذه المؤسسات التي تواصل الليل بالنهار لتغطية القضايا الوطنية والفعاليات الحركية".

بدورهم أشادوا رؤساء وممثلو المؤسسات الإعلامية بدور الاقليم المميز والحضور الواضح والمستمر على كافة المستويات والأصعدة، وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، ودوره في تطوير الكادر الحركي بشكل خاص من خلال إعداد الدورات التدريبية في الإدارة والتنظيم والخطابة والعرافة، والتي تصب في خدمة المواطنين.

وأشاد ممثلو المؤسسات الإعلامية باللقاءات الإدارية التي يقوم الاقليم على تنظيمها تحت عنوان جيل أسامة لإعداد جيل شاب قادر على قيادة العمل في كل المراحل، موجهين الشكر لقيادة وأعضاء الإقليم على هذه الزيارات.

وفي نهاية الزيارات تم تكريم المؤسسات الاعلامية بدرع المحبة والوفاء.

21c48375-40a7-41ac-a22f-b4ecbf021a41.jpg
9afaa907-602e-470d-9b71-79f76ed244d5.jpg
8a14c081-4888-4559-92f8-06e4704cd08a.jpg
6fbb4f06-f12b-4271-8260-de093f907333.jpg
4a6183ea-7ce6-428b-a0f9-162eff8df649.jpg
ef2fd13b-20f8-4dc9-b0aa-dbdd7469e17d.jpg
ec40f16b-e971-4ec3-abc5-77563d0326ce.jpg
db63c06a-9e56-4b7d-bd15-9a075f1a480f.jpg
c7d44be9-4a19-4e22-82dd-024b4edc5092.jpg
be830b83-53ee-4e67-81d0-a751f42c12d3.jpg
b7a9beb1-45ed-4d5a-af99-10f9b007c354.jpg
a5b23740-0e2b-4466-8cd4-8444795a3f44.jpg
201911b3-51c4-4e81-a9cc-c2830a9a20ba.jpg
9855a4ea-d3dc-4dbe-b139-d896b39d6043.jpg
161b1b3b-17c5-43a0-b463-7771f99226fe.jpg
7789f049-a70e-4e23-b8cf-9b36fd09f466.jpg
71f7966f-2560-4743-8327-c9af37adc484.jpg
24d508f7-3451-4e7d-b031-0562438623a0.jpg

#الجهاد الإسلامي #المؤسسات الاعلامية #زيارات الجهاد الإسلامي

متعلقات