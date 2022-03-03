بالصور الجهاد بغزة تنظم سلسلة زيارات للمؤسسات الإعلامية

نظمت حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة صباح اليوم، سلسلة زيارات ميدانية لعدد من مؤسسات الحركة الإعلامية، لشكرها على أدائها المتميز في خدمة القضية الفلسطينية، وللتأكيد على الترابط بين دوائر الحركة، والتكامل فيما بينها وبين الإعلام.

وشملت الزيارة كلاً من اذاعتي القدس والأسرى وفضائيتي فلسطين اليوم والقدس اليوم, ووكالتي فلسطين اليوم وكنعان ووحدة الاعلام الحربي في سرايا القدس

الأستاذ خميس الهيثم مسؤول الحركة في اقليم غزة، أشاد بدور هذه المؤسسات في نقل وايصال صورة الحركة ورسالتها للعالم الخارجي، مضيفا: "إن الزيارات تأتي كلمسة وفاء وتقدير لهذه المؤسسات التي تواصل الليل بالنهار لتغطية القضايا الوطنية والفعاليات الحركية".

بدورهم أشادوا رؤساء وممثلو المؤسسات الإعلامية بدور الاقليم المميز والحضور الواضح والمستمر على كافة المستويات والأصعدة، وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، ودوره في تطوير الكادر الحركي بشكل خاص من خلال إعداد الدورات التدريبية في الإدارة والتنظيم والخطابة والعرافة، والتي تصب في خدمة المواطنين.

وأشاد ممثلو المؤسسات الإعلامية باللقاءات الإدارية التي يقوم الاقليم على تنظيمها تحت عنوان جيل أسامة لإعداد جيل شاب قادر على قيادة العمل في كل المراحل، موجهين الشكر لقيادة وأعضاء الإقليم على هذه الزيارات.

وفي نهاية الزيارات تم تكريم المؤسسات الاعلامية بدرع المحبة والوفاء.



































