ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب في الجزائر وهو من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 3-3-2022

ويحرص الموقع على تقديم كل جديد فيمتا يتعلق بأسعار الذهب في العديد من البلدان، بالإضافة لأسعار العملات والدولار وهي يبحث عنها التجار والمتابعين.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 3-3-2022

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

انخفضت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الخميس 3 فبراير 2022، متأثرة بتراجع أسعاره عالميا في ظل صعود الدولار وترقب اجتماعات البنوك.

وكان قد أنهى الاقتصاد الجزائري سنة 2021 بأرقام مشجعة وفق معطيات رسمية، كما عرفت السنة الماضية ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 3-3-2022

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر اليوم الخميس ليسجل نحو 8.143 ألف دينار (58.02 دولار)، مقابل 8.164 ألف دينار (58.22 دولار) في ختام تداولات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر اليوم الخميس، ليصل إلى مستوى 6.108 ألف دينار (43.52 دولار)، مقابل 6.123 ألف دينار (43.66 دولار) عند إغلاق تداولات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 3-3-2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر اليوم الخميس، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.750 ألف دينار (33.85 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4.072 ألف دينار (29.01 دولار).

أسعار الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 7.126 ألف دينار (50.77 دولار)، مقابل 7,144 دينار (50.94 دولار) بنهاية تداولات أمس الأربعاء.

سعر الأوقية الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر اليوم نحو 253.261 ألف دينار (1805 دولارات).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 3-3-2022

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 57.006 ألف دينار (406.17 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب اليوم لأول مرة منذ 3 أيام، قبل اجتماعات حاسمة لبنوك مركزية اليوم الخميس، وفي ظل صعود الدولار، حيث تأثرت أسعار الذهب بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد يوم من صدور بيانات قاتمة عن وظائف القطاع الخاص، مما تسبب في دفع أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.