جيش الاحتلال: عملية طعن المستوطن اليوم في القدس تمت على خلفية قومية

أكد جيش الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الخميس، إصابة أحد المستوطنين في عملية طعن وقعت قرب حاجز "حزما" شرقي القدس.

وقال المتحدث باسم الجيش في تصريح صحفي :" متابعة للتقارير صباح اليوم عن وصول مستوطن مصابا بطعنات إلى حاجز حزما، يشير تحقيق أولي في الحادث إلى أن خلفية الحادث قومية".

وأوضح المتحدث أن قوات الجيش تواصل البحث عن المنفذ.

يذكر أن مستوطن إسرائيلي أصيب، صباح اليوم الخميس 3 مارس 2022، جراء تعرضه للطعن قرب حاجز "حزما" شرقي القدس، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إصابة مستوطن آخر طعنًا في نفس المنطقة دون معرفة الدوافع.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن المستوطن يبلغ من العمر 40 عامًا، ووصل للحاجز العسكري الإسرائيلي مصابًا بجراح متوسطة. وقالت الصحيفة إنه تم نقل المصاب إلى مستشفى شعاري تسيديك، دون أن تعرف الدوافع.