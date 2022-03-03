نصرة للشيخ جراح والأسرى: الدعوة لاعتبار يوم الجمعة يوماً للاشتباك مع الاحتلال

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الخميس 3/3/2022، لاعتبار يوم الجمعة المقبلة يوماً للتصعيد والاشتباك الجماهيري الشامل مع الاحتلال في جميع مواقع التماس.

وأوضحت اللجنة، أن هذا اليوم يأتي انتصاراً لأهلنا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ودعماً واسناداً لأسرانا البواسل الذين يخوضون مواجهة بطولية ضد السجان الصهيوني.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، حالة توتر على كافة الأصعدة حيث تتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين، والإعدامات الميدانية واستشهاد الشبان، فيما يزداد التوتر في السجون مع استمرار انتفاضة السجون .