كورونا فلسطين: 15وفاة و861 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قالت وزارة الصحة، إن فلسطين سجلت اليوم الأربعاء 3مارس 2022 ، "15" وفاة، و861 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1987 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن 6 وفيات سجلت في قطاع غزة، ووفاة واحدة في مدينة القدس، و2 في الخليل، و3 في بيت لحم، وواحدة في جنين، و2 في رام الله والبيرة.

أما الإصابات فقد سجلت كما يلي: رام الله والبيرة 42، جنين 24، طوباس 5، طولكرم 12، سلفيت 3، نابلس 20، بيت لحم 11، قلقيلية 4، الخليل 12، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 315، مدينة القدس 410، حيث أجرت الوزارة 2519 فحصا.

فيما توزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: رام الله والبيرة 54، جنين 36، طوباس 9، طولكرم 6، سلفيت 7، نابلس 76، بيت لحم 24، قلقيلية 21، الخليل 29، ضواحي القدس 5، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 1200، مدينة القدس 515.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين 97.2%، والإصابات النشطة 1.9%، والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وبحسب الوزارة فإن 77 مصابا في غرف العناية المكثفة، ويعالج في مراكز وأقسام "كورونا" بمستشفيات الضفة 133 مصابا، بينهم 29 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكدت أنهم بلغوا 6743 مواطنا.