تعليم غزة تُنظّم معارض تقنية لتشجيع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات التقنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الخميس 3/3/2022، عن تنظيم معارض تقنية في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس جنوب قطاع غزة، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة خلال الأسبوع الحالي.

وجرى خلال هذه الفعاليات عرض مشاريع تقنية ومهنية وهندسية نوعية من صنع طلبة وخريجين، بحضور زوار من طلبة جامعات ومدارس وخريجين، وشخصيات أكاديمية ومجتمعية.

وقد أكد مدير عام الكليات والتعليم المهني بالوزارة م. عبد الرحمن جبر أن المعارض تهدف إلى تشجيع الطلبة على التخصصات المهنية والتقنية، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال ودعم الخريجين أصحاب المشاريع المتميزة، وتعزيز مفهوم التعليم المهني والتقني وتشجيع طلبة الثانوية على الالتحاق بالتخصصات التقنية، وتسليط الضوء على الاتجاهات والتحديثات في المجالات التقنية.

كما بيَّن حبر أن وزارته تسعى لتشجيع الجامعات على موائمة مخرجاتها لمتطلبات سوق العمل، وحث طلبة الثانوية نحو التعليم التقني كونه أحد الركائز الأساسية في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وقدّم جبر الشكر للكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة على التعاون في إنجاح المعارض.













