حماس: استقبال غليك في بيت جالا مُدان ومُستنكر

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس 3/3/2022، أن استقبال المتطرف الصهيونى يهودا غليك في جمعية بيت اللقاء في بلدة بيت جالا مدان ومستنكر ولا يعبر عن موقف شعبنا.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع عبر تويتر: "إن عقد اللقاء مع الصهيوني المتطرف غليك الذي يواصل اقتحامه للمسجد الأقصى يمثل خذلاناً لشعبنا الفلسطيني ولأهلنا المقدسيين الثائرين ضد الاحتلال الصهيوني ويتصدون لاقتحاماته المتكررة."

يشار إلى أن المؤسسة التبشيرية التي تدعى "بيت اللقاء" عقدت لقاءً وشارك فيه الإرهابي الصهيوني المتطرف "إيهودا غليك".