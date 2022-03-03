بالفيديو اناشيد وأغاني شهر رمضان المبارك 2022

اناشيد وأغاني شهر رمضان المبارك 2022 هي من أكثر الامور التي يبحث عنها المسلمين خلال هذه الايام وخاصة انه ما يفصلنا عن شهر رمضان 30 يوماً وذلك مع بدء شهر شعبان ، وانتظار المواطنين وشغف المسلمين لشهر رمضان المبارك، والاغاني الروحية التى تدخلهم في الاجواء الدينية والمفرحة والتي تحمل في طياتها ذكريات مفرحة ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في ظل الاهتمام الكبير من قبل المسلمين تقدم لكم اناشيد واغاني شهر رمضان المبارك 2022 القديمة والحديثة .

اغاني شهر رمضان المبارك لها أثر كبير في نفوس الأطفال والكبار مما قد تدخله من بهجة وفرحة في قلوبهم ، وهي الأكثر بحثاً على محركات البحث خلال هذه الايام .

ونقدم لكم اغاني واناشيد شهر رمضان 2022 مكتوبة

رمضان جانا وفرحنا به.

هكذا بعد غيابه وبقاله زمان.

غنوا وقولوا شهر بطوله.

غنوا وقولوا أهلا رمضان.

رمضان جانا أهلا رمضان.

قولوا معانا أهلا رمضان.

بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك.

وفى السنة مرة تزورنا وبنستناك.

من امتى واحنا بنحسبلك ونوضبلك ونرتبلك.

أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان.

رمضان جانا أهلا رمضان.

قولوا معانا أهلا رمضان.

يوم رؤيتك لما تجينا زي العرسان.

نفرح وننصب لك زينة أشكال وألوان.

في الدخلة نبقى نبطلك ونهللك آه ونقولك.

أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان.

رمضان جانا أهلا رمضان.

قولوا معانا أهلا رمضان.

يا مسحراتي دوقلنا تحت الشباك.

سمعنا وأفضل غنيلنا للفجر معاك.

وأعملنا هوليله تلاتين ليلة حلوة جميلة.

أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان.

رمضان جانا أهلا رمضان.

قولوا معانا أهلا رمضان.

رمضان جانا وفرحنا به.

بعد غيابه وبقاله زمان.

غنوا وقولوا شهر بطوله.

غنوا وقولوا أهلا رمضان.

رمضان جانا أهلا رمضان.

قولوا معانا أهلا رمضان.

مين عارف نهايته امتى.

هكذا مين عارف نهايته فين.

ومين عارف نهايته امتى.

مين عارف نهايته فين.

يارب أرزقنا انت.

ويارب أرزقنا انت.

يارب أرزقنى انت.

اغاني واناشيد شهر رمضان 2022

استقبال شهر رمضان يُعَدّ شهر رمضان من أفضل شهور السنة عند الله؛ فهو شهر الصيام والقيام، وهو شهر عظيم للتزوُّد فيه من الخير، وهو الشهر الذي أنزل الله فيه القُرآن؛ لقوله -تعالى-: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ)،[١٦] وينقسم الناس في استقباله إلى صنفَين؛ صنفٌ يتّبعون فيه سُنّة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وصحابته الكرام؛ باستقباله بالدعاء، والفرح بقدومه، والاستعداد للعبادة فيه، والتقرُّب إلى الله، وصنفٌ يتثاقلون منه ومن صيامه، ولا يفرحون بقدومه، ويعدّون أيّامه كأنّه ضيف ثقيل عليهم، ويفرحون بانتهاء الصيام فرحاً شديداً لزوال هذا الشهر، ولا يتّبعون فيه سُنّة النبيّ -عليه الصلاة والسلام-،[١٧] ويُعَدّ الصيام من أركان الإسلام الخمس؛ فلا يكتمل إسلام العبد إلّا به؛ لقول النبيّ محمد -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).



ابرز اغاني واناشيد شهر رمضان 2022