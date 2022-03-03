شرطة خان يونس تُنهي خلافين ماليين بـ 26 ألف شيكل

أنهى قسم الشكاوى في مركز شرطة القرارة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الخميس 3 مارس 2022، خلافين ماليين بين مواطنين بقيمة 26 ألف شيكل.

وذكر رئيس قسم الشكاوى في مركز شرطة القرارة الرائد أحمد المجايدة، أن قسمه استقبل شكوى المواطن "و.أ" بحق المشكو ضده "ع.أ " على خلفية معاملات تجارية بقيمة "19" شيكل في مخراز الثلاجات والذي استمر مدة "4" سنوات.

وأوضح المجايدة، أنهم توصلوا لحل يقضي بدفع جزء من المبلغ، والباقي على أقساط شهرية بعد موافقة الطرفين على ذلك.

وذكر، أنه تم إنهاء خلافاً آخر بين المواطن" س.ل" والمواطن "إ.ف" على مبلغ قدره 7 آلاف شيكل على خلفية معاملات بيع وشراء "أبقار وعجول".

وأضاف، أنه تم جمع الطرفين والاستماع لأقوالهما وتم الاتفاق بينهما على حل وافق عليه الطرفين مقابل التنازل عن الشكوى بحضور الكفلاء والشهود.