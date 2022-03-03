هيئة الأسرى: أوضاعٌ صحية خطيرة يواجهها الأسرى في "سجن الرملة"

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس 3/3/2022، أن إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل انتهاك الأسرى المرضى طبياً، حيث تعمد إلى تجاهلهم بشكل واضح وممنهج من خلال تجاهل أوضاعهم الصحية، وجعل الأمراض تتفشى في أجسادهم.

وفي هذا السياق وَثَقت هيئة الأسرى من خلال محاميها، أبرز الحالات المرضية التي تقبع في "سجن الرملة " من بينها حالة الأسير جمال زيد من مدينة رام الله والذي يعاني من ظروف صحية صعبة، حيث أنه مصاب بفشل كلوي ويحتاج الى عملية غسل الكلى 3 مرات بالأسبوع و تغير موقع أنبوب غسيل الكلى لأكثر من موقع بجسده بسبب الالتهابات التي يسببها .

وبينت الهيئة أن قبل شهرين نقل الأسير إلى المستشفى، وتبين أنه يعاني من فتاق في منطقة البطن من الأسفل وبحاجة إلى عملية وما زال ينتظر الأسير تحديد موعد العملية .

أما عن حال الأسير ناظم محمود سليم أبو سليم، فهو يُعاني من مشاكل حادة في القلب، ويتناول العديد من الأدوية، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية ووضع منظم لضربات القلب، لكنه بانتظار رد إدارة سجون الاحتلال للموافقة على إجراء العملية ، علما بأن حالته الصحية تستدعي رعاية خاصة لإجراء العملية بأسرع وقت ممكن .

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية تحمل مسؤولياتها والتدخل بصورة عاجلة لتوفير الرعاية الصحية للأسرى وفقًا لكافة المواثيق الدولية والإنسانية التي تضمن حقوقهم .