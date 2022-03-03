الباحث أبو عكر: اللقاءات مع الصهاينة نهج خياني ومرفوض وطنياً

أكد بسام أبو عكر الباحث الأكاديمي والمختص بالشؤون "الإسرائيلية"، أن اللقاءات التي جمعت الفلسطينيين والعرب مع الصهاينة وغلاة التطرف الديني في مركز اللقاء ببيت لحم، هو أمر معيب ويمس بالمفاهيم الوطنية، وطعنة حقيقية في قلب مشروع المقاومة.

واعتبر أبو عكر، أن هؤلاء الصهاينة الذين يمارسون عملية التطهير العرقي والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، مشيراً إلى أنهم سبب كل حركات الاستفزاز والتطهير المستمر للفلسطيني من المكان وإحلال الصهيوني مكانه في المدينة المقدسة.

وأوضح، أن المستوطن "يهوذا غليك" هو الذي يقود حركة الاستيطان باتجاه تحقيق أهدافه في هدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل، وهم رأس حربة هذا المشروع الاستيطاني الإحلالي، مؤكداً أن "غليك" معروف بمواقفه المتطرفة المشبعة بالبعد التوراتي، ويؤمن بعملية إبادة الانسان الفلسطيني وإخراجه من أرضه ليحل مكانه المستوطن الصهيوني القادم من كل أرجاء المعمورة.

واستنكر، أن تُعقد هذه اللقاءات في ظل نزيف الدم الفلسطيني في باب العامود وحي الشيخ جراح والبستان والربابة وباحات المسجد الأقصى، لافتاً إلى أنها معركة مفتوحة مع المستوطنين الذين يشكل "يهودا كليك" أحد عناوينهم المتطرفة في هذه الحرب الاستيطانية.

وبيَّن أن هذا النهج التطبيعي، هو نهج خياني مشبوه ومرفوض وطنياً وهناك حالة إجماع فلسطينية ضد هذا النهج، كاشفاً عن الفعاليات التي سوف تعقد في مدينة بيت لحم رفضاً لكل أنواع التطبيع مع الصهاينة، وخاصة مع غلاة المتطرفين أمثال الحاقد "يهودا غليك".