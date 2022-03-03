الزيان لـ"فلسطين اليوم": بدءاً من اليوم سنلاحق المخالفين بعد انتهاء الحملة وبشرى سارة للملتزمين

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة خليل الزيان، اليوم الخميس 3 مارس 2022، أن لجنة متابعة العمل الحكومي أصدرت قراراً بتمديد حملة تخفيض رسوم الترخيص للسائقين الملتزمين، الذين لم يستفيدوا من أي حملة تخفيض حتى شهر أكتوبر 2022 المقبل.

وبشأن الخطوة المقبلة بعد انتهاء حملة الترخيص المخفض اليوم، شدد الزيان في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على أن وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع شرطة المرور، ستتابع الميدان بشكل مكثف، وستحرص على تعزيز مبدأ الانضباط وتطبيق القانون على كل المخالفين، للوصول إلى بيئة مرورية آمنة، وتقليل الحوادث على الطرقات، موضحاً أنهم لن يمددوا حملة تخفيض رسوم الترخيص مرة أخرى.

ضبط الحالة المروية

وقال: "لن تعمل وزارة النقل والمواصلات على تمديد تخفيض رسوم الترخيص، لأننا أعطينا السائقين وأصحاب المركبات فرصاً كثيرة للالتزام بالحملة، بما فيه مصلحة للجميع"، مؤكداً أن الطواقم المختصة بالتعاون مع شرطة المرور ستُباشر في ضبط الحالة الميدانية والمرورية والرقابة على المركبات من خلال تنظيم حملات لشرطة المرور فور انتهاء الحملة.

نسبة الملتزمين 69%

وبشأن الإجراءات بحق المخالفين، بين الزيان، أن شرطة المرور ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الملتزمين، ولن تسمح بحدوث حالة فوضى في قطاع النقل والحالة المرورية"، منوهاً إلى أن نسبة الملتزمين بالترخيص وصلت حوالي 69%.

تطوير قطاع النقل

وأشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات تعمل حالياً على تطوير قطاع النقل العام من خلال تطوير مواقف السيارات وتزويدها بخدمات عديدة، ووضع شريط لاصق على المركبات العمومي، ووضع بطاقة تعريفية للسائق ومالك المركبة على العمود الأيمن والأيسر للمركبة.

متابعة ملف الدرجات النارية

ولفت إلى أن بصدد متابعة ملف الدراجات النارية، وسيتم العمل على إقرار تسهيلات على أصحاب الدراجات النارية للحصول على رخصة قيادة، لضبط الحالة المرورية في كل محافظات القطاع.

وذكر المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، أنهم أصدروا قرارا بترخيص المركبات ذات العرض 120 سم فما فوق "عمومي داخلي"، وما دون ذلك لاتزال قيد الدراسة، لنجد حلا لها، من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع الجهات ذات العلاقة، مضيفا: "ما يهم هو راحة الموطن والسائق على حد سواء".

وفي شهر أكتوبر 2021، أعلنت وزارة النقل والمواصلات في غزة عن جملة من التسهيلات للسائقين وأصحاب المركبات تمثلت بتخفيض 50% من رسوم ترخيص المركبات بجميع أنواعها، وكذلك تخفيض 50% من رسوم رخصة القيادة وتوحيد رسوم المركبات الملاكي الديزل مع مركبات البنزين، حسب قوة المحرك وسنة النتاج، وخصم نسبة 30% من رسوم ترخيص مركبات البنزين الملاكي وخصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات العمومي مع خصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات التجاري بجميع أنواعها، إلا أن الحملة تنتهي اليوم الخميس 3 مارس 2022.

ويبلغ عدد مركبات الأجرة التي تحمل رقم (20) هي "1142" مركبة، والتي تحمل رقم (22) عددها 5455 مركبة، في حين أن المركبات التي تحمل رقم (23) عددها 3289".

وتُعاني شريحة سائقي سيارات الأجرة من ظلم كبير؛ نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع الاحتلال إدخال سيارات الأجرة الجديدة، وقطع غيارها.