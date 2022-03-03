آخر احصائية لوفيات وإصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:54 ص
03 مارس 2022
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سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس  3/3/2022 ارتفاعاً في عدد وفيات فيروس كورونا، في حين انخفضت معدلات الإصابة بعد اجراء 1285 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة، وفاة 6 حالات، فيما سجلت ( 315) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 1200 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين  246838 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 9350 حالة ، واجمالي المتعافين 235558 حالة ، واجمالي الوفيات  1930 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  95 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 65 حالة.

وبشأن التطعيمات، اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 663992 شخص

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