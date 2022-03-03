هل هناك تدوير في بعض أسماء المستفيدين من المنحة القطرية ؟

أوضحت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس 3مارس 2022 بشأن ما يتم الحديث عنه تدوير بعض الأسماء في المنحة القطرية بأن هناك أسماء كانت مدرجة على قوائم المنحة القطرية وكانت قوائم انتظار على البرنامج الوطني، واليوم توقف عنهم البرنامج الوطني ، فقمنا بتفعيل أسماءهم في المنحة القطرية.

وبينت أن كل من هو مدرج على البرنامج الوطني غير مدرج في المنحة القطرية وهذا معيار لتحقيق العدالة في التوزيع، وفي حال أعدنا الأسماء على البرنامج الوطني فستتوقف عنهم المنحة القطرية ، موضحاً انه في كل مرة ترسل الكشوفات جاهزة للجنة القطرية وثم ترسلها اللجنة للأمم المتحدة ثم تعود الكشوفات للوزارة مفلترة وجاهزة دون ذكر أي أسباب في رفع أي اسم عن المنحة القطرية.

وتابعت " جهودنا لا تتوقف مع المانحين وإن توفرت أموال للصرف سيتم إضافة أسماء جديدة، ونتمنى أن يكون تغيير وسحب أسماء جديدة".

وقالت " نحن نقدر الوضع الصعب الذي تعيشه الأسر المدرجة على برنامج الوطني، وغزة ليس لها علاقة بتوقف البرنامج الوطني وبذلنا جهوداً لصرف المخصصات وطرقنا الأبواب ونحن مع أن تصرف في موعدها.