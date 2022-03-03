بالفيديو شاهد| حجم الدمار وسط مدينة خاركيف جراء القصف الروسي العنيف

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر فيه حجم الدمار الذي لحق بالعاصمة الأوكرانية كييف والتي تعرضت الليلة الماضية لقصف روسي عنيف.

وتتواصل المعارك في أوكرانيا على محاور مختلفة في يومها الثامن، وسط تباين في بيانات السيطرة والخسائر بين موسكو وكييف، فيما هرب مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية قبل أسبوع.

ودخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة بتبني جمعيتها العامة قرارا يطالب روسيا "بالتوقف فورا عن استخدام القوة" ضد أوكرانيا.

واشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف، وخاركيف، وخيرسون التي أعلنت القوات الروسية دخولها، وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.