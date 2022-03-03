يشهد سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 3/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس، والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية، بجميع العيارات، حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب في فلسطين عيار 24 خلال تعاملات الأسواق المحلية اليوم، نحو 199.96 شيكل (6201 دولار)، مع تصاعد المخاوف من احتمالية توتر أكبر بين روسيا والغرب، مع تشديد الأخيرة قيودها على الاقتصاد الروسي.

سعر جرام الذهب في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

متوسط سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 199.96 شيكل $62.01

سعر الذهب عيار 22 183.30 شيكل $56.85

اسعار الذهب عيار 21 174.97 شيكل $54.26

اسعار الذهب عيار 18 149.97 شيكل $46.51

سعر الذهب عيار 14 116.64 شيكل $36.17

سعر الذهب عيار 12 99.98 شيكل $31.01

اسعار أوقية الذهب 6,219 شيكل $1,929

اسعار جنيه الذهب 1,400 شيكل $434.10

اسعار كيلو الذهب 199,962 شيكل $62,013

سعر الذهب في السعودية اليوم

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 مارس 200.52 175.46 150.40 116.97 100.26

1 مارس 201.71 176.50 151.28 117.66 100.85

28 فبراير 196.85 172.25 147.64 114.83 98.43

27 فبراير 196.46 171.90 147.35 114.60 98.23

26 فبراير 196.44 171.89 147.33 114.59 98.22

25 فبراير 196.63 172.05 147.47 114.70 98.31

24 فبراير 199.88 174.90 149.91 116.60 99.94

23 فبراير 198.63 173.80 148.97 115.87 99.31

22 فبراير 197.29 172.63 147.97 115.09 98.64

21 فبراير 196.88 172.27 147.66 114.85 98.44