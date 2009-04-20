« فتح » تدين الاعتداء على النائب البيتاوي وتنفي أن يكون مطلق النار قد حاول اغتياله

فلسطين اليوم : نابلس

أدانت حركة "فتح" الاعتداء الذي تعرض له النائب عن كتلة "حماس" البرلمانية الشيخ حامد البيتاوي يوم أمس.

ونفى أمين مقبول عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" في اتصال هاتفي مع إذاعة صوت القدس صباح اليوم الاثنين، أن يكون الاعتداء على الشيخ البيتاوي محاولةً لاغتياله، قائلاً:" معروفة محاولات الاغتيال لا تتم بهذا الشكل، ما حدث جاء بناءً على ملاسنة وشتائم بين نجل الشيخ حامد وشرطي ما دفع الأخير لإطلاق النار على الأرض للتخويف".

وأشار إلى أن الشيخ البيتاوي أصيب بشظية في قدمه جراء إطلاق النار، لافتاً إلى أن الشرطة اعتقلت الجاني ويجري التحقيق معه في ملابسات الاعتداء.