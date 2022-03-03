سعر الريال السعودي والعملات في مصر اليوم الخميس 3 مارس 2022

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 3 مارس 2022، ويقدم لكم فريقنا مقال مخصص لأسعار الريال السعودي في جمهورية مصر العربية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، والذي استقر في معاملات اليوم مقابل الجنيه المصري، في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة، لا سيما مع زيادة البحث عبر محركات جوجل والاهتمام الكبير من المواطنين السعوديين المتواجدين في مصر، لذلك نقدم لكم سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 3 مارس 2022.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس



وبلغ متوسط سعر الريال حسب موقع البنك المركزي المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار واليورو والإسترليني في مصر اليوم الخميس

بلغ متوسط سعر الدولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.39 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.48 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، أمس.



وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، هبط سعر اليورو إلى 17.29 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع، مقابل 17.65 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع أمس.

وتكرر السعر في بنك مصر (حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، تراجع سعر اليورو ليسجل 17.32 جنيه للشراء، و17.54 جنيه للبيع، مقابل 17.67 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 20.85 جنيه للشراء، و21 جنيها للبيع، مقابل نحو 21.99 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار اليوم في مصر

ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.59 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.61 جنيه للشراء، و 52.07 جنيه للبيع، أمس.