مضى على اعتقالهم 30 عاماً..ارتفاع قائمة أيقونات الأسرى لـ17 أسيرًا

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى الأستاذ تامر الزعانين اليوم الخميس 3/3/2022؛ ارتفاع قائمة أيقونات الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" الذين مضى على اعتقالهم (30) عامًا متواصلة وبشكل مستمر في داخل الأسر.

وأوضح الزعانين، انضمام الأسيرين المجاهدين يحيى مصطفى محمد إغبارية (54 عامًا) و محمد توفيق سليمان جبارين(70 عامًا) من قرية مشيرفة بمدينة أم الفحم في الداخل المحتل لقائمة أيقونات الأسرى الفلسطينيين الذين مضى على اعتقالهم (30) عامًا متواصلة وبشكل مستمر في داخل الأسر؛ الذين قاما بتنفيذ عملية جلعاد البطولية بتاريخ 14/02/1992م والتي أدت لمقتل 3 جنود صهاينة وإصابة آخرين واغتنام سلاحهم وشاركهم العملية الأسيرين الشقيقين إبراهيم إغبارية، ومحمد إغبارية المعتقلان بتاريخ 26/02/1992م.

وقال الزعانين :"أن مؤسسة مهجة القدس ارتأت في عام 2017م أن تطلق على الأسرى الذين مضى على اعتقالهم (30) عامًا وبشكل مستمر وما زالوا اسم "أيقونات الأسرى".

وقائمة أيقونات الأسرى تضم حاليًا (17) أسيرًا، والأسرى هم (الأسير القائد كريم يونس والأسير القائد ماهر يونس والأسير القائد محمد الطوس والأسير القائد إبراهيم أبو مخ والأسير القائد وليد دقة والأسير القائد إبراهيم بيادسة والأسير القائد أحمد أبو جابر والأسير القائد سمير أبو نعمة والأسير القائد محمد داوُد والأسير القائد بشير الخطيب والأسير القائد جمعة آدم والأسير القائد محمود أبو خرابيش والأسير القائد رائد السعدي والأسير القائد إبراهيم إغبارية والأسير القائد محمد إغبارية والأسير القائد محمد جبارين والأسير القائد يحيى إغبارية ).

وبين الزعانين أن هؤلاء الأيقونات القادة لم تشملهم صفقات المقاومة ولا الصفقات السياسية مع المحتل الصهيوني.

وطالب الزعانين أن يكون هناك تحرك جاد وفعال لإبراز معاناة أيقونات الأسرى وتضحياتهم وتخليد صبرهم وصمودهم، وأن هناك الأسير القائد نائل البرغوثي أقدم أسير فلسطيني تم الإفراج عنه في صفقة وفاء الأحرار وكان حينها قد مضى في سجون الاحتلال 34 عاما متواصلة، ومن ثم أعيد اعتقاله في العام 2014، والأسير القائد الكفيف علاء البازيان.