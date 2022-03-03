إصابة مواطنين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين في نابلس

أصيب مواطنان بالرصاص، فجر اليوم الخميس 3 مارس 2022، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الجبل الشمالي من نابلس، واعتقل آخرين من المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جسر التيتي في الجبل الشمالي من نابلس، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة مواطن برصاصة في صدره، ووصفت حالته بالمستقرة، وآخر باليد.

وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في المنطقة ذاتها واعتقلت المواطن نصر مبروكة، شقيق الشهيد أدهم مبروكة".

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن صهيب ثابت من بلدة بيت دجن شرق نابلس.