حرب روسيا أوكرانيا في يومها الثامن.. المحادثات مستمرة على وقع الاستيلاء على "خيرسون"

من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس 3 مارس 2022 المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بين المفاوضين الروس والأوكرانيين ، بعد ثمانية ايام على الحرب الروسية واستيلائها على خيرسون المدينة الكبيرة في جنوب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن "العدو لم يحقق هدفه في الاستيلاء على ماريوبول والوصول لحدود منطقتي دونيتسك ولوغانسك".

ونقلت "فاينانشل تايمز" عن مصدر دفاعي أميركي قوله إن "القافلة الروسية المتجهة نحو كييف توقفت بسبب المقاومة ونقص الإمدادات".

تتواصل المعارك في أوكرانيا على محاور مختلفة في يومها الثامن، وسط تباين في بيانات السيطرة والخسائر بين موسكو وكييف، فيما هرب مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية قبل أسبوع.

ودخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة بتبني جمعيتها العامة قرارا يطالب روسيا "بالتوقف فورا عن استخدام القوة" ضد أوكرانيا.

واشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف، وخاركيف، وخيرسون التي أعلنت القوات الروسية دخولها، وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.

وتتواصل عمليات إرسال الدعم العسكري للقوات الأوكرانية، فيما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بنقل ذخائر عنقودية وأسلحة أخرى محظورة بموجب اتفاقية جنيف إلى أوكرانيا.