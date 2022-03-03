بالأسماء : حملة اعتقالات واسعة في الضفة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس 3/3/2022 ، حملة اعتقالات واسعة طالت عدد من المواطنين بعد اقتحامات واسعة لمنازل المواطنين .

وعرف من بين المعتقلين كلا مما يلي :

١. نصر مبروكة- نابلس

٢. المحرر صهيب أبو ثابت- بيت دجن شرق نابلس

٣. المحرر فتحي العتوم- جنين

٤. المحرر ثائر علاونة- جنين

٥. المحرر مؤمن طوقان- جنين

٦. محمد شادي- أبو شخيدم شمال رام الله

٧. أمير أبو الظاهر- أبو شخيدم

٨. جهاد قنداح- أبو شخيدم

٩. ليث الشريف- أبو شخيدم

١٠. أحمد سهيل- أبو شخيدم

١١. عماد الأشقر- كفر راعي قرب جنين

١٢. قسـ ام الخطيب- أبو شخيدم

١٣. محمود ماجد ملحم- كفر راعي

١٤. المحرر عيسى العروج- بيت لحم

١٥. ياسر عطا الله- بيت لحم

١٦. محمد اللداوي- مخيم عقبة جبر بأريحا

١٧. محمد عطيوي- كوبر شمال رام الله

١٨. نصار البرغوثي- كوبر

١٩. عبد الكريم القواسمي- الخليل

٢٠. صالح أحمد العمور- يطا جنوب الخليل