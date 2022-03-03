بالأسماء : حملة اعتقالات واسعة في الضفة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس 3/3/2022 ، حملة اعتقالات واسعة طالت عدد من المواطنين بعد اقتحامات واسعة لمنازل المواطنين .
وعرف من بين المعتقلين كلا مما يلي :
١. نصر مبروكة- نابلس
٢. المحرر صهيب أبو ثابت- بيت دجن شرق نابلس
٣. المحرر فتحي العتوم- جنين
٤. المحرر ثائر علاونة- جنين
٥. المحرر مؤمن طوقان- جنين
٦. محمد شادي- أبو شخيدم شمال رام الله
٧. أمير أبو الظاهر- أبو شخيدم
٨. جهاد قنداح- أبو شخيدم
٩. ليث الشريف- أبو شخيدم
١٠. أحمد سهيل- أبو شخيدم
١١. عماد الأشقر- كفر راعي قرب جنين
١٢. قسـ ام الخطيب- أبو شخيدم
١٣. محمود ماجد ملحم- كفر راعي
١٤. المحرر عيسى العروج- بيت لحم
١٥. ياسر عطا الله- بيت لحم
١٦. محمد اللداوي- مخيم عقبة جبر بأريحا
١٧. محمد عطيوي- كوبر شمال رام الله
١٨. نصار البرغوثي- كوبر
١٩. عبد الكريم القواسمي- الخليل
٢٠. صالح أحمد العمور- يطا جنوب الخليل