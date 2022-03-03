بعد غضب واسع ..إغلاق جمعية ببيت جالا لاستضافتها المتطرف "غليك" والأخيرة تزعم عدم علمها

أثارت زيارة المتطرف يهودا غليك، أمس الأربعاء، لمؤسسة "بيت اللقاء"، في مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، غضبًا واستنكارًا واسعين لدى الفلسطينيين، في حين أعلنت محافظة بيت لحم، مساء أمس، عن إغلاق الجمعية بعد ساعات من الغضب والاستياء بعد استقبال الجمعية له، فيما أشارت الجمعية إلى أنها فوجئت "بوجود غيلك ضمن وفد سياحي ألماني"، ولم تقم هي باستضافته.

محافظة بيت لحم أعلنت أمس الأربعاء، عن صدور قرار رسمي بإغلاق جمعية "بيت اللقاء" في بيت جالا لمدة أسبوع، لحين استكمال التحقيق في استضافة الجمعية للمتطرف يهودا غليك ووفد إسرائيلي.

واستضافت مؤسسة بيت اللقاء وفداً إسرائيلياً، من بينهم عضو الكنيست المتطرف غليك.

ويعتبر غليك أحد أبرز الشخصيات الصهيونية المتطرفة، ومن المنظمين والمشاركين في اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى.

من جانبها، زعمت مؤسسة "بيت اللقاء" عدم علمها المسبق بحضور المتطرف، وإنه لم يكن جزءًا من برنامج اجتماعها مع مجموعة من السياح الألمان، مدعيّة أن "غليك استغل دخوله إلى المؤسسة إعلامياً لأهداف مشبوهة".

وادعت المؤسسة في بيانها، عدم معرفتها بالمتطرف المشهور غليك، ونفت وجود أي علاقة تربطها به.

وأدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، استقبال رئيس جمعية "بيت اللقاء" في بيت جالا جوني شهوان، للمتطرف الصهيوني يهودا غليك زعيم منظمة "هاليبا" المتطرفة.

وأضافت أن هذا الاستقبال يضرب كل القيم الوطنية في عرض الحائط، مؤكدة على تعاونها مع الأجهزة الأمنية والجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المؤسسة