الجيش الروسي يحكم سيطرته على مدينة "خيرسون" جنوب أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي فجر اليوم الخميس 3 مارس 2022، إحكام سيطرته على مدينة "خيرسون" إحدى المدن الكبيرة جنوب أوكرانيا، بعد معارك عنيفة.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية "غينادي لاخوتا"، في رسالة على تطبيق تلغرام، إنّ "المحتلّين (الروس) موجودون في كلّ شوارع المدينة، وهم خطرون جداً". وفق قوله.

وذكر رئيس بلدية المدينة البالغ عدد سكانها 290 ألف نسمة إيغور كوليخاييف، أنه تحادث في مقر البلدية مع عسكريين روس لم يسمهم.

وأضاف رئيس البلدية في منشور على "فيسبوك": "لم تكن لدينا أسلحة، ولم نكن عدوانيين. أظهرنا أننا نعمل لتأمين المدينة، ونحاول التعامل مع عواقب الغزو".

واشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن خلال الساعات الأخيرة، أبرزها العاصمة كييف، وخاركيف.