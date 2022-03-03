الشيخ خضر عدنان : اعتقال الاحتلال للمحرر نصر مبروكة لن يكسر عزيمة ذوي لشهداء

أكد القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان أن اعتقال الإحتلال للأخ المحرر نصر مبروكة شقيق الشهيد "الشيشاني" لن يكسر ذوي شهداء شعبنا.

وقال عدنان تعقيبا على اعتقال قوات الاحتلال المحرر نصر مبروكة "آخر واجبات الاخ مبروكة كانت المشاركة بتشييع الشهيدين الحصري ونجم بمخيم جنين والتعزية أمس بوفد نابلس لجنين.

وتابع " لا يمكنني أن أنسى يوماً وِقفة الاخ نصر مبروكة معي وذوي أقمار نابلس الثلاثة ومحبتهم للمجاهدين".

واعتبر ان الإحتلال يرتعد من التفاف شعبنا حول خيار الجهاد والمقاومة وتحول الشهداء لمنارات مقاومة لكل الأجيال الصاعدة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال شنت الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين والمحررين ومن بينهم عدد من كوادر الجهاد الإسلامي. .