طقس فلسطين: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 3 مارس 2022، أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة وعاصفاً ومغبراً أحياناً خاصة فوق المناطق الجنوبية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

كما توقعت أن يكون الجو هذه الليلة، غائما جزئياً باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.